Сторонники Атамбаева с флагами Киргизии стягиваются к резиденции экс-президента
Местные жители продолжают прибывать к месту перекрытия дороги в Кой-Таш.
© Видео: Sputnik Кыргызстан © Фото: Sputnik Кыргызстан
Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продолжают прибывать к селу Кок-Жар. С собой они привозят флаги республики.
На месте также присутствует милиция. При этом обстановка на месте стабильная. Открытых конфликтов не наблюдается.
Кадрами с места событий делится Sputnik Кыргызстан.
Ранее приверженцы Атамбаева освободили бойцов спецназа, которых взяли в заложники во время неудачной попытки штурма резиденции экс-главы Киргизии.
Спецоперация по задержанию президента началась вчера вечером. Более полусотни людей пострадали. Известно о смерти одного спецназовца.