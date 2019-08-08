Сторонники Атамбаева с флагами Киргизии стягиваются к резиденции экс-президента

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продолжают прибывать к селу Кок-Жар. С собой они привозят флаги республики.

На месте также присутствует милиция. При этом обстановка на месте стабильная. Открытых конфликтов не наблюдается.

Кадрами с места событий делится Sputnik Кыргызстан.

Ранее приверженцы Атамбаева освободили бойцов спецназа, которых взяли в заложники во время неудачной попытки штурма резиденции экс-главы Киргизии.

Спецоперация по задержанию президента началась вчера вечером. Более полусотни людей пострадали. Известно о смерти одного спецназовца.