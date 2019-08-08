Правительство выделит шесть миллиардов на тушение лесных пожаров в регионах

Кабинет министров планирует выделить из федерального бюджета около 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Утвердим распределение межбюджетных трансфертов на этот год между 74 регионами. В общей сумме свыше 39 миллиарда рублей направим, в том числе на крупные инфраструктурные проекты в субъектах Федерации», - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, самая сложная ситуация с пожарами наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Медведев дал распоряжение о поддержке регионов после рабочей поездки в Сибирь и на Дальний Восток.

Также правительство собирается выделить 600 миллионов рублей Амурской области, жители которой пострадали от наводнения. Столько же денег кабинет министров собирается направить в Забайкальский край на первоочередные социальные расходы.