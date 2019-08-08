Военные ВВО начали работы по строительству дамбы для защиты от паводка в ЕАО

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа привлечены к выполнению работ по строительству защитной дамбы в районе населенного пункта Ленинское в Еврейской автономной области в связи с подъемом уровня воды в реке Амур.

К выполнению задач привлечено 130 военнослужащих и около 15 единиц техники, в том числе экскаватор, автомобильный кран, легкобронированный тягач и грузовые автомобили Урал.

Также запланировано использование двух плавающих транспортеров ПТС-2, которые будут доставлены из Хабаровского края в случае ухудшения обстановки.