Новый вид паука-волка обнаружили на Алтае

Исследователи Алтайского государственного университета во время научной экспедиции зоологов на Мультинском участке Катунского заповедника обнаружили ранее не известный науке вид паука-волка.

Этот вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).

«Около 2/3 их видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Важно отметить, что пауки-волки из рода Acantholycosa аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах. Но в случае с обнаруженным новым видом ситуация иная: новый вид живет на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке). Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной», - заявил участник экспедиции Александр Фомичев.

Обнаруженный вид паука оказался пугливым и убегал в щели между камнями. Однако ученым все же удалось сфотографировать и отобрать несколько особей для дальнейшего описания. К концу 2019 года паука-волка можно будет увидеть в коллекции Катунского заповедника, сообщили в его пресс-службе.