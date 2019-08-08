Редкий кадр: момент столкновения метеора с Юпитером сняли на видео

Астрофотограф из Техаса запечатлел на видео уникальное явление: на кадрах видно, как метеор влетел в самую крупную планету Солнечной системы – Юпитер. Запись была опубликована в Twitter.

Автор уточняет, столкновение произошло 7 августа. Оно случилось на южном полушарии планеты. После удара последовал мощный взрыв.

Как уточняет ScienceAlert, столкновение метеоров с газовым гигантом – не редкость. Однако в таких масштабах оно случается нечасто.