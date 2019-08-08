МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился тем, какая атмосфера царит в петербургском визовом центре.

По его словам, люди, стоящие в очередях, абсолютно спокойны, несмотря на то, что ждать приходится долго.

«Было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной», - заявил Туоминен во время встречи в генеральном консульстве страны в Санкт-Петербурге.

Ранее Финляндия объявила о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз. С 1 сентября туристы обязуются предоставить все данные о поездке.