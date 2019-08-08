Всех пострадавших извлекли из автобуса после ДТП под Новороссийском

Пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло 7 августа в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском, извлекли из транспорта.

«Каретами скорой помощи пострадавшие доставляются в больницу города Новороссийска. Некоторые осматриваются на месте и также доставляются в больницу», - рассказал «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Кроме того, он отметил, что для родственников погибших и пострадавших открыли горячую линию. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (861) 268-64-40.

Также Гавриляк подчеркнул, что пострадавших, которых не госпитализировали, направят в пункт временного размещения, который организовали в поселке Верхнебаканский.

Ранее стало известно, что в аварии погибли три человека, один из них – ребенок. В автобусе находились 41 пассажир, 28 человек направили в больницу, еще 14 осматривают на месте.

По данным представителя ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и упал в кювет. Подробности произошедшего еще предстоит выяснить.