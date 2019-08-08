Сторонники Атамбаева отпустили захваченных спецназовцев

Приверженцы бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили бойцов спецназа, которых взяли в заложники во время неудавшейся спецоперации. Об этом сообщили в штабе экс-главы страны.

«За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам», - цитирует РИА Новости представителей штаба.

Напомним, вчера вечером спецслужбы Киргизии попытались провести операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Выполнить задание не удалось. По предварительным данным, 52 человека получили травмы, один спецназовец погиб.

По последней информации, силы правопорядка Киргизии начали повторный штурм резиденции Атамбаева. По данным местных СМИ, милиция проводит задержание с использованием светошумовых гранат.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову по результатам выборов. В июне парламент страны направил в прокуратуру обвинения в адрес бывшего президента. Его подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и других преступлениях. Сам Атамбаев никак не контактирует с прокуратурой и правоохранительными органами и отрицает все обвинения.