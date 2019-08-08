Все погибшие в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки

Двое взрослых и один ребенок погибли в результате ДТП в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Автомобиль Volkswagen Touareg лоб в лоб столкнулся с экскурсионным автобусом Hyundai, в результате оба транспортных средства улетели в обрыв.

Жертвами дорожной аварии стали три человека: двое взрослых и один ребенок. Все они были пассажирами легковушки. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что погибли четыре человека, позже выяснилось, что одного ребенка реанимировали.

В автобусе находился 41 человек (39 пассажиров, водитель и экскурсовод), а в машине - четверо, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

После аварии 28 человек были доставлены в больницу, еще 14 людям оказывается медицинская помощь на месте. На месте трагедии создан оперативный штаб, работают сотрудники экстренных служб и следователи.