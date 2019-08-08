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Эксперт перечислил последствия сильных скачков атмосферного давления

Дарья Муромова
14:58 08.08.2019
В период скачков атмосферного давления желательно избегать стрессов и физических нагрузок, а также воздержаться от управления автомобилем и от любых рискованных занятий, в том числе от авиаперелетов.
Эксперт перечислил последствия сильных скачков атмосферного давления
© Фото: Noel Hendrickson, moodboard, Globallookpress

В четверг и в пятницу в Москве ожидаются сильные колебания атмосферного давления, которые могут негативно отразиться на самочувствии: например, вызвать слабость и бессонницу. Об этом заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

«Здоровые люди при изменениях погодных условий могут почувствовать слабость, сонливость или, наоборот, страдать бессонницей, а больные - могут иметь более существенные изменения в состоянии организма. Резкие перепады атмосферного давления могут вызвать и более серьезные осложнения для здоровья. Стоит серьезно относиться к скачкам атмосферного давления, если есть: заболевания органов дыхания, перенесенный инсульт, артериальная гипертензия или гипотония, заболевания сосудов», - сказал эксперт.

Он отметил, что в период скачков атмосферного давления желательно избегать стрессов и физических нагрузок, а также воздержаться от управления автомобилем и от любых рискованных занятий, в том числе от авиаперелетов. Для нормализации сна рекомендуется пить чай с травами, при этом сам сон должен длиться не менее восьми часов.

«Нужно находить время для дневного отдыха и скорректировать рацион питания. Гипертоникам - увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий. Меньше пить и отказаться от соленого. Гипотоникам - начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты с большим содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты. Можно принимать тонизирующие и иммуномодулирующие средства природного происхождения», - цитирует АГН «Москва» Тяжельникова.

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