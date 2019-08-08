Лжезвезды: как мошенники используют видео Бузовой, Крида и Киркорова в преступных схемах

Фейковые видео с лицами известных людей помогают выманивать деньги у россиян. Эксперты Group-IB Brand Protection объяснили, как работают новые схемы мошенников.

На видео Егор Крид, Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ольга Бузова и другие звезды предлагают принять участие в розыгрыше ценных призов. Специалисты проанализировали такие ролики. По словам экспертов, их можно создать с помощью монтажа.

«Для этого используется технология Deep Learning, позволяющая заменить движения губ и речь человека на видео, что создает ощущение реалистичности происходящего», - говорится на странице Group-IB в Telegram.

По словам экспертов, такая реклама никак не связана с личностями или реальными аккаунтами этих людей, а ссылки в розыгрышах ведут на сайты, где пользователей Сети просят ввести личные данные, в том числе данные банковских карт.

Специалисты уверены, что такая мошенническая схема угрожает не только гражданам, но и репутации звезд.