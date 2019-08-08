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В Приморье рыбаки поймали грозную морскую ворону

Александра Арсентьева
14:48 08.08.2019
Несмотря на яркий окрас, под водой рыбу обнаружить сложно - она хорошо маскируется под водоросли и грунт.
© Видео: "Комсомольская правда" © Фото: Надежда Чжан, dv.kp.ru

В районе села Тимофеевка Ольгинского района жители Приморья поймали необычное существо. Ярко-красная рыба попала в ловушку-мордушку, съела всех пойманных креветок и сильно раздулась на берегу.

Видео с диковинным уловом приморцы поделились с сайтом «Комсомольской правды».

Рыбаки пытались изучить морское «чудо-юдо», но брать его голыми руками никто не решился. Рыба схватилась за палку мощными зубами, ее переложили в ведро, где она перевернулась кверху пузом.

Опознать странное существо смог научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков. Он рассказал, что рыба называется «волосатая рогатка» или «морская ворона».

Это крупная рыба, покрытая шипами, выростами и колючками. Несмотря на яркий окрас, под водой рыбу обнаружить сложно - морская ворона хорошо маскируется под водоросли и грунт. Рыба является хищником, она может питаться рыбой, крабами, а также заглотить добычу, которая равна по размерам ей. Поэтому при поимке такой рыбки не рекомендуется брать ее голыми руками. Есть риск получить рану или остаться без пальца.

Волосатки съедобны, их активно употребляют в пищу японцы.

Специалист рассказал, что вытащенная из воды рыба раздулась - это считается нормальным. Волосатка чувствует угрозу и начинает заглатывать воздух и раздуваться до внушительных размеров.

Если раздутую рыбу отпустить в море, то она какое-то время поплавает кверху брюшком, а потом выпустит воздух и заляжет на дно.

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