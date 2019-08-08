Каспийская флотилия участвует в поиске упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана

Аварийно-спасательный отряд Каспийской флотилии примет участие в поиске МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение 24 июля, сообщил штаб Южного военного округа.

«В составе поискового отряда численностью до 50 человек малое гидрографическое судно "Анатолий Гужвин", спасательное буксирное судно "СБ-45", укомплектованное многоцелевым мобильным комплексом сплошного обследования донной обстановки "ММК-1-100"», - рассказали в ЮВО.

Также в поисковых мероприятиях планируется задействовать телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон», подводный телеуправляемый осмотровый комплекс «Супер ГНОМ Про» и необитаемый подводный аппарат «Тайгер».

К поискам отряд Каспийской флотилии приступит через два дня. Российским военным предстоит более 600 кв. километров моря глубиной до 40 метров.

24 июля около 22.00 по местному времени была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море.