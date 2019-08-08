В Приморье рыбаки выловили «предвестника цунами и землетрясений»

В районе косы Назимова приморцы поймали редкую рыбу. Двухметровое существо обнаружили рядом с берегом, поймали за хвост, сфотографировались с ним и отпустили обратно в море.

Существо по снимкам идентифицировал научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

«Самый настоящий ремнетел - такое название он получил благодаря своей длине и плоской форме тела. Рыбу еще называют сельдяным королем из-за передних волосков плавника, которые образуют своеобразную “корону” на голове», - заявил Раков.

Обычно ремень-рыба живет на больших глубинах и передвигается строго вертикально. Ремнехвост вообще не может плавать горизонтально и, попадая на мелководье, начинает дрейфовать к берегу. На сегодня полного описания данного существа нет. Как правило, ремнетел встречается в теплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов.

«У нас его не находили никогда, в наших книжках и атласах этого вида тоже нет. Даже в некоторых научных статьях подчеркивается, что в России не обитает», - отметил Раков.

Рыба непригодна в пищу, мясо сельдяного короля несъедобно, его отказываются есть даже животные, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В Японии сельдяного короля считают чуть ли не демоном, обитающего в тектонических разломах и подземных морях. По поверьям, если сельдевой король появляется у поверхности, то в скором времени стоит ждать приближения цунами и землетрясений. Как заявили ученые, научного подтверждения взаимосвязи появления ремнетела и катаклизмов нет.