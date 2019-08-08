Милиция в Киргизии начала штурм резиденции Атамбаева

Силы правопорядка Киргизии начали повторно штурмовать дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Как сообщает местное агентство АКИpress, милиция проводит штурм с применением светошумовых гранат.

Это произошло после того, как группа людей - около 500 человек, находившихся у дома Атамбаева, двинулась в сторону села Беш-Кунгей. У людей не было оружия, в руках были только камни и палки. После того, как силовики начали штурм, люди двинулись обратно к резиденции бывшего лидера.

В селе Беш-Кунгей находятся 15 автобусов и 8 микроавтобусов с милиционерами и служащими Внутренних войск. Также в Беш-Кунгей прибыл замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Это уже вторая попытка штурма дома Атамбаева. Накануне силы спецназа потерпели поражение, встретив мощное противостояние сторонников бывшего главы государства.

В результате пострадало более 50 человек. Атамбаев обратился к силовикам, чтобы те не шли против собственных граждан. Вину за произошедшее он возложил на нынешнего президента Киргизии.