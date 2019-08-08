СМИ назвали возможную причину аварии с автобусом под Новороссийском

Водитель автобуса, который стал участником крупной аварии под Новороссийском, предположительно, уснул за рулем.

«У автобуса нет тормозного следа. Возможно, водитель автобуса заснул за рулем, его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв», - заявили РИА Новости представители экстренных служб.

Крупное ДТП произошло вечером в среду на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai допустили столкновение, после этого оба транспортных средства упали с 30-метрового обрыва.

В автомобилях в общей сложности ехали 47 человек. Погибли три человека, которые находились в Volkswagen Touareg, в том числе двое детей.

Сорок четыре раненых были госпитализированы, 13 из них медики сделали операции.

По предварительной информации СК, водители обоих автомобилей были трезвы.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию «Эллада» в Анапе - ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».