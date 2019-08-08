Аллу Вербер похоронят в Торонто

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, которая скончалась от обширный инфаркта из-за аллергической реакции на морепродукты, будет похоронена в канадском Торонто 12 августа.

Подруга бизнесвумен Ирена Лейбович-Смеловицкая сообщила в Facebook, что Вербер похоронят в Торонто, где она провела значительную часть своей яркой жизни. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

«Случай с морепродуктами у меня в голове не укладывается. Сердце плачет и обливается слезами. Похороны в понедельник в Торонто. Как это пережить?», - отметила она.

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Дело в том, что в советское время родители Аллы Вербер эмигрировали в Канаду, где она вышла замуж за Соломона Тансера. Там же бизнесвумен открыла первый модный бутик.

Напомним, Алле Вербер стало плохо 5 августа после ужина с морепродуктами. Врачи диагностировали 61-летней женщине анафилактический шок, который спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт. На следующий день Вербер скончалась. В 2012 году она призналась, что у нее был рак крови, но она смогла победить болезнь.