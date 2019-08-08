Проверка ФСИН выявила многочисленные нарушения в «Крестах»

В следственном изоляторе «Кресты-2» отстранены от обязанностей ряд сотрудников после многочисленных нарушений, выявленных ФСИН.

«Наши проверяющие уже выявили нарушений "выше крыши". Начинаем передавать собранные материалы в следственные органы и прокуратуру», - заявил замглавы ведомства Валерий Максименко «Интерфаксу».

По словам Максименко, в учреждении не велись журналы перевода заключенных из одной в камеры в другую, кроме того, несудимых арестантов помещали в камеры к осужденным. Также были выявлены случаи отключения камер видеонаблюдения. Все это, заключил замглавы ФСИН, не оправдывает даже почти 50-процентный недокомплект штата сотрудников изолятора.

Что касается видео с избиением заключенного палкой, то ФСИН разобрался и с ним. Максименко рассказал, что данный заключенный был «неудобным» и придерживался воровских понятий.

«По всей видимости, его перевели в другую камеру "на перевоспитание". А там он без спроса взял у кого-то сигареты, за что и был показательно наказан сокамерниками», - сказал замдиректора ведомства.

А вот кто из сотрудников помог пронести в СИЗО аппаратуру для съемки, которая запрещена в изоляторе, следствию еще предстоит выяснить.

Напомним, после публикации видеозаписи из «Крестов», на которой лежащего на кровати заключенного избивают палкой, в ряде СМИ появились сообщения о якобы пытках в СИЗО. После этого ФСИН организовала проверку в следственном изоляторе. Следственный изолятор «Кресты-2» расположен на территории Колпинского района Санкт-Петербурга.