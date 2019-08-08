В Хабаровске крае пенсионерка сутки отпугивала медведя рыком, стоя в трясине
Женщину обнаружили сотрудники добровольческого поискового отряда.
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В Хабаровском крае пенсионерка отправила за грибами в лес, а спасли ее только через 1,5 суток. 83-летняя женщина попала в трясину.
«Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине», - рассказал РИА Новости представитель отряда «Лига Спас».
Найти женщину удалось только благодаря рыку, которым она отпугивала медведя.
«Медведь ходил в 20 метрах максимум. Его слышали, он был рядом», - заявил представитель отряда «Лига Спас».
По его словам, травм у женщины нет, но от сильного стресса она не разговаривает.