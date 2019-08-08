Минобороны: в результате ЧП на полигоне под Архангельском погибли два человека
ЧП произошло во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки.
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На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия, сообщили в российском военном ведомстве.
«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести 6 представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.