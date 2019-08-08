Считавшегося погибшим ребенка реанимировали после ДТП с автобусом на Кубани

Медики смогли откачать после клинической смерти одного детей, попавших в ДТП с участием автобуса под Новороссийском. Сейчас ребенок находится в реанимации, пишет паблик 112.

Таким образом, в аварии погибли три человека, а не четыре, как сообщалось ранее. Такую цифру подтвердили и в региональном управлении МЧС. Власти региона сообщают о 32 пострадавших, всем им в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Краснодарском крае в связи с ДТП создан оперативный штаб. Его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, который сейчас находится на месте трагедии.