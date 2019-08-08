После штурма резиденции Атамбаева возбуждено шесть уголовных дел

Замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков заявил, что после столкновения силовиков со сторонниками бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш было возбуждено шесть уголовных дел.

«МВД возбудило шесть уголовных дел по статьям, в том числе "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники"», - сказал он.

По словам министра, все сотрудники ведомства, которые участвовали в разрешении ситуации со сторонниками Атамбаева, были без боевого оружия. Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов рассказал, что была создана следственная группа, а также изымаются фото и видео из соцсетей, пишет «Интерфакс».

Спецслужбы Киргизии 7 августа попытались провести операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции. В результате штурма пострадали 52 человека, еще один человек погиб. Также сторонники Атамбаева взяли в заложники шестерых бойцов спецназа.

В Госкомитете Нацбезопасности утверждают, что сторонники бывшего киргизского лидера во время спецоперации использовали детей как живой щит, а также использовали боевые патроны, тогда как бойцы спецназа применяли резиновые пули.

Атамбаев после штурма своей резиденции в селе Кой-Таш обратился к силовикам, чтобы те не стреляли в собственных граждан.