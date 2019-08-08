Микроавтобус протаранил стадо коров на трассе М4 в Белоруссии

Не совсем обычное ДТП произошло на автодороге М4 в Белоруссии Минск - Могилев в районе Белыничей. Там микроавтобус сбил стадо коров, переходивших дорогу на скоростном участке трассы, где разрешено разгоняться до 120 км/ч.

Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Могилев» во ВКонтакте, причиной такого происшествия могли стать условия плохой видимости, которые вызвал ранним утром густой туман. На видео, опубликованном в соцсети, видны тела животных, лежащих на дороге.

Авария случилась в районе одного из перекрестков, пишут Belnovosti. Всего было сбито пять животных. Сообщается, что трое из коров уже мертвы.