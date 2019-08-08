Население привлечено к строительству дамб в ЕАО

Пожилые люди, женщины, дети и почти все не занятые люди помогают возводить дамбы в Еврейской автономной области, где ожидается подход волны паводка.

В Ленинском районе возможен разлив воды, там строят дамбу из мешков с песком до отметки 950 сантиметров.

© МЧС РФ

Как сообщает региональный главк МЧС, в селе Кукелево женщины и дети помогают наполнять мешки песком, а спасатели с помощью трактора местного фермера загружают мешки и укладывают их в барьер на пути паводка. Помогают добровольцы, военные и сельские старосты.

© МЧС РФ

В связи с дождями и подъемом рек, в том числе трансграничного Амура, в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пункт пропуска через российско-китайскую границу «Амурзет» в ЕАО со среды свою работу из-за наводнения приостановил. По данным Гидрометеоцентра, 9-11 августа пик гребня паводка ожидается у села Ленинское, там наблюдается подъем воды на 20-30 сантиметров. В настоящее время уровень воды у села - 895 сантиметров.

В МЧС отмечают, что подъем воды в Амуре в регионе в настоящее время замедляется.