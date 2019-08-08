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МИД РФ назвал беспорядки в Киргизии «внутренним делом страны»

Валентина Пескова
12:11 08.08.2019
Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радио «Эхо Москвы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Irina Karmushkina, Global Look Press

Россия рассматривает события в Киргизии, связанные со спецоперацией по задержанию экс-главы страны Алмазбека Атамбаева, как внутреннее дело этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, прозвучавшим в эфире «Эха Москвы», посольство РФ в Киргизии выпустило рекомендацию для россиян избегать района проведения операции, если она продолжится.

Накануне вечером, 7 августа, спецназ Киргизии по поручению Генпрокуратуры попытался провести силовой захват Алмазбека Атамбаева, чтобы принудительно доставить бывшего президента на допрос. Однако попытка потерпела неудачу: силовикам оказали мощное сопротивление сторонники Атамбаева.

По последним данным, в результате штурма резиденции бывшего главы государства в селе Кой-Таш пострадали 52 человека.

Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совбеза уже заявил, что Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав жесткое вооруженное сопротивление силовикам при попытке его задержания.

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