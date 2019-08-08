Спецслужбы: сторонники Атамбаева использовали живой щит из детей

Сторонники Атамбаева во время спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии использовали детей как живой щит. Кроме того, во время столкновения они вели огонь боевыми патронами, в то время как бойцы спецназа применяли только резиновые пули и спецсредства. Такое заявление сделали в Госкомитете Нацбезопасности.

«Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности. Так как данные сотрудники, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Сам Алмазбек Атамбаев заявил, что у его сторонников оружия не было, а стрелял только он, при этом стараясь не попадать в людей.

Беспорядки произошли в селе Кой-Таш накануне вечером. Спецназ Киргизии пытался силой захватить экс-президента страны Атамбаева. Его сторонники оказали сопротивление. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совбеза заявил, что Атамбаев своими действиями при попытке задержания грубо нарушил конституцию. В результате столкновений пострадали более 50 человек. Один из сотрудников спецназа погиб.

Тем временем жители страны запустили в социальных сетях флешмоб с призывом не поддаваться на провокации и не устраивать революцию.