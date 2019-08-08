По факту ДТП с автобусом под Новороссийском возбуждено второе уголовное дело

В Краснодарском крае по факту ДТП с участием пассажирского автобуса следователи возбудили второе уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Как уточнили в СК РФ, дела возбуждены по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Накануне вечером на 16-м км дороги Новороссийск – Керчь столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, в результате чего оба транспортных средства упали с 30-метрового обрыва. Жертвами аварии стали двое детей 10 и 16 лет, а также 40-летняя женщина. Все они находились в легковом автомобиле. Также пострадали 44 человека, пять из которых находятся в тяжелом состоянии. Трех человек на реанимобилях перевезли из Новороссийска в Краснодар.