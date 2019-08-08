Ремонтные бригады МО РФ начали работы по остеклению жилых домов в Ачинском районе
Специально созданные ремонтные бригады Минобороны ведут работы по остеклению жилых домов и социальных объектов в населенном пункте Каменка Красноярского края.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Специально созданным военным ведомством бригадам предстоит оценить и проверить коммунальную инфраструктуру и восстановить остекление жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В состав бригад входят необходимые специалисты плотники, монтажники, электрики и необходимая коммунальная техника. В первую очередь ремонтные бригады проведут остекление и восстановление оконных конструкций жилых домов», - говорится в сообщении.
В нем также подчеркнуто, что подразделением материально-технического обеспечения Минобороны России доставлены в населенный пункт Каменка необходимые строительные материалы для проведения работ по остеклению и восстановлению оконных рам в домах, которые получили повреждения.