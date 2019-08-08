Зеленский собирается провести на Украине земельную реформу

Владимир Зеленский пообещал в 2019 году провести земельную реформу. Об этом он заявил, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров», - заявил Зеленский.

Видео выступления опубликовано на официальной странице украинского лидера в Facebook.

Он напомнил, что несколько компаний из Турции уже владеют землей на Украине, и выразил надежду на укрепление партнерства, особенно в южной части государства, «где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем».

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине на протяжении 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет МВФ. В феврале прошлого года экс-президент Украины Петр Порошенко продлил мораторий до первого января следующего года.