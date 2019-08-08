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Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Татьяна Полуказакова
12:04 08.08.2019
Сообщений о жертвах в результате перестрелки не поступало.
Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире
© Фото: Hindustan Times, imago-images.de, Globallookpress

Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире. Сообщений о пострадавших или погибших в результате перестрелки не поступало.

«Пакистан нарушил режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и минометов», - цитирует источник в индийской армии The Economic Times.

Сообщается, что это уже третье нарушение режима прекращения огня за последние четыре дня.

Ранее в Индии заявили о возможной отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. На его территории сейчас действует своя конституция, а возглавляет его не губернатор, а президент. Согласно законопроекту, вместо штата Джамму и Кашмир должны появиться две союзные территории. Сейчас за этот регион ведутся споры между Индией и Пакистаном, что приводит к вооруженным конфликтам.

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