Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире. Сообщений о пострадавших или погибших в результате перестрелки не поступало.

«Пакистан нарушил режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и минометов», - цитирует источник в индийской армии The Economic Times.

Сообщается, что это уже третье нарушение режима прекращения огня за последние четыре дня.

Ранее в Индии заявили о возможной отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. На его территории сейчас действует своя конституция, а возглавляет его не губернатор, а президент. Согласно законопроекту, вместо штата Джамму и Кашмир должны появиться две союзные территории. Сейчас за этот регион ведутся споры между Индией и Пакистаном, что приводит к вооруженным конфликтам.