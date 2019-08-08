В Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам работать удаленно

В Госдуме прокомментировали предложение представителей ОНФ инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих в штате россиян появится возможность иногда выполнять свои обязанности удаленно.

«Трудовой кодекс и сегодня позволяет в таком режиме работать. Самое главное, чтобы все это было прописано в соответствующем трудовом договоре и чтобы было понимание у работника и работодателя, каким образом этот рабочий процесс выстраивается», - рассказал в разговоре с RT председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что в России и сейчас наблюдается подобная практика - люди на удаленке в течение рабочего дня выполняют сдельную работу.

Также депутат напомнил, что при обсуждении любых изменений трудового законодательства используется принцип трипартизма. По его словам, вырабатывается сбалансированное решение между работодателями, представителями работников и правительством, которое обеспечит взаимоотношения и нормативно-правовую базу.

Ранее сообщалось, что Минтруд пообещал рассмотреть эту инициативу в установленный срок. В ведомстве заявили, что поддержат любое предложение, которое сможет облегчить трудовые отношения в той или иной форме.