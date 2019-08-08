План действия: в ООН рассказали, что могут сделать лентяи для спасения мира

«Руководство по спасению мира для лентяев» опубликовала Организация Объединенных Наций. В пособии рассказано, что может сделать каждый человек для того, чтобы изменить мир в лучшую сторону. План, опубликованный на сайте ООН, состоит из четырех частей. В них поэтапно изложено, что можно сделать на своем диване, в своем доме, за его пределами и на работе.

Так, в первой части предлагается экономить электроэнергию, подключая бытовые приборы к удлинителю и полностью отключая их, когда они не используются. Кроме того, рекомендуется выключать свет, если в нем нет необходимости.

Во второй части составители рекомендуют замораживать свежие продукты, если точно известно, что они не будут съедены до того, как испортятся. Предлагается также употреблять меньше мяса, птицы и рыбы, принимать короткий душ для экономии воды и оборудовать жилище солнечными батареями, чтобы сократить расходы на электричество.

В третьей части руководства предлагается меньше использовать салфеток, брать в магазин собственную сумку и делать прививки себе и детям. А что касается последнего пункта - «на работе» - то он предлагает устанавливать равную оплату за мужской и женский труд и противодействовать любым видам дискриминации.