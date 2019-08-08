В Новороссийске шестимесячный ребенок вылетел из авто во время ДТП

Шестимесячный ребенок вылетел на проезжую часть из автомобиля во время аварии в Новороссийске в Краснодарском крае.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, 6 августа женщина-водитель автомобиля Hyundai при повороте не уступила дорогу Toyota, в результате чего произошло столкновение. Из салона корейского автомобиля вылетел младенец, который находился в детском кресле на переднем сидении.

В настоящее время ребенка осматривают врачи в больнице. Отмечается, что при аварии также пострадала припаркованная рядом «Лада Приора». Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Момент ДТП попал на видео, на кадрах видно, как развернуло одну из иномарок от удара. После случившегося оба водителя выскочили из машин. Женщина спустя пару секунд появляется с ребенком в руках.