Американский актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля

75-летний американский актер Дэнни Трехо помог вытащить из перевернувшейся в результате ДТП машины ребенка в Лос-Анджелесе.

«Я помог спасти ребенка после того, как водитель проехал на красный свет, что привело к ДТП с двумя автомобилями в Силмаре», - написал актер в своей соцсети.

Трехо сначала неудачно пытался в одиночку отстегнуть ребенка от автокресла. Ему на помощь пришла прохожая. Вместе им удалось извлечь пострадавшего.

В перевернувшейся машине также находилась бабушка мальчика. По данным телеканала KABC, актер отвлекал ребенка, пока спасатели пытались ее освободить.

В результате ДТП в больницу были доставлены три человека. Сообщается, что полученные травмы не представляют угрозы их жизни.