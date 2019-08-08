Нашествие кровососущих: жителей России атакуют клопы

В Россию пробрались опасные насекомые из Америки, Азии и Африки. Центральные регионы России переживают нашествие тропических клопов. Каждый год количество этих насекомых увеличивается в два раза, но это лето стало рекордным. Незваные гости проникают в квартиры россиян и кусают их.

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как бороться с тропическими постельными клопами, которые могут появиться в некоторых городах. Рекомендации опубликованы на сайте федеральной службы.

В ведомстве советуют регулярно проводить уборку помещений, пылесосить, часто менять постельное белье. Кроме того, стирать текстиль следует сразу, а не держать несколько дней в ящиках для хранения. Также необходимо осматривать ковры и диваны.

В Роспотребнадзоре отметили, что постельных клопов могут привезти постояльцы отелей, так что очень важно проводить осмотр номера перед заселением. Чемоданы рекомендуется держать в ванной комнате, потому как по мокрым поверхностям клопам сложно ползать и забираться в вещи.