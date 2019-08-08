Вертолеты Ми-8 МО РФ тушат тайгу: кадры сброса воды

Седьмого августа пять вертолетов Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, совершили 9 вылетов и 53 сброса воды в количестве 265 тонн на очаги открытого возгорания лесных массивов на территории Иркутской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Вылеты вертолетов производились с полевого аэродрома н.п. Усть-Кут Иркутской области в районы тушения лесных пожаров, удаленные от места дислокации на расстояние от 100 до 180 километров, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что авиационная группировка Минобороны России в Красноярском крае ликвидировала все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации.

С начала проведения авиационной группировкой Минобороны России операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 8159 тысяч тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью около 1 млн гектаров.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2.