«Как машина для убийства»: СМИ узнали, что свидетель гибели Круга задушил двух сокамерников
Киллер Александр Агеев, проходящий свидетелем по делу об убийстве шансонье Михаила Круга, задушил двоих сокамерников.
«Он, как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их», - цитирует «МК» источники, близкие к следствию.
Эти убийства затормозили следственные мероприятия по делу об убийстве Круга, которые могли бы закончиться на месяц раньше. По информации издания, уже 8 августа следствие может объявить о раскрытии дела.
Михаила Круга (Воробьева) убили в 2002 году. Он был застрелен в собственном доме в Твери. Это дело долго оставалось нераскрытым, но накануне стало известно, что в доме проводился новый следственный эксперимент, в котором участвовал предполагаемый убийца.
Из колонии «Полярная сова» в Тверь привезли двух пожизненно осужденных участников банды «Тверские волки» Александра Осипова и Александра Агеева. Они рассказали, что музыканта никто не собирался убивать, банда разработала «хитрую комбинацию». Преступники должны были похитить ценные вещи, ожидая, что Круг, который дружил с криминальными авторитетами, за помощью обратится к их главарю. Артисту вернут украденное, а он в благодарность будет отдавать банде процент от гонораров.
На «дело» были отправлены Агеев и еще один участник банды Дмитрий Веселов. Они залезли в дом, но певец вернулся с концерта раньше запланированного времени и застал злоумышленников на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил Круга. Из-за провала операции Осипов убил Веселова, в чем сам признался еще в 2012 году.