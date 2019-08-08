Атамбаев заявил, что сам применил оружие при попытке его захвата спецназом

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что ответственность за пострадавших при беспорядках в селе Кой-Таш накануне лежит на нынешнем президенте страны Сооронбае Жээнбекове. Такое заявление для СМИ сделал Атамбаев сегодня утром.

По словам экс-главы государства, Генпрокуратуре нужны вовсе не его показания, ведомство преследует совсем другую цель.

«Я несколько раз предлагал ответить на вопросы. Но им нужны не показания, а заткнуть Атамбаева. Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться. Что я - не баран, которого поведут глотку перерезать», - заявил бывший президент.

Кроме того, Атамбаев признался, что у его сторонников, предотвративших захват, не было оружия. Однако он сам несколько раз стрелял, стараясь не попадать в людей.

Как пишет Kaktus.Media, экс-лидер страны заявил, что готов оказать помощь пострадавшим при беспорядках спецназовцам. И призвал своих сторонников отпустить силовиков. Кроме того, он заявил, что не планирует обращаться за помощью к Владимиру Путину.

В свою очередь президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совбеза уже сказал, что Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление силовикам при попытке его задержания. Напомним, в ходе инцидента пострадало более 40 человек.