В Японии началось извержение одного из крупнейших вулканов

В Японии начал извержение один из самых крупных вулканов, Асама, расположенный в 140 километрах от Токио.

Он выбрасывает пепел и дым на высоту до 2000 метров. Стихии был присвоен третий уровень опасности, сообщило главное метеорологическое управление страны. В связи с этим был экстренно создан специальный координационный центр под контролем японского премьер-министра.

В настоящее время решается вопрос об эвакуации местных жителей. В конце XVIII века Асама унес жизни около 10 тысяч человек и уничтожил полсотни деревень. Последнее извержение вулкана было зафиксировано 10 лет назад.