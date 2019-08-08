«Пусть грызутся между собой»: жители Киргизии начали флешмоб против революции

Жители Киргизии после беспорядков в Кой-Таше запустили флешмоб в социальных сетях. Они размещают посты с тэгом #МыПротивТретьейРеволюции с призывом не поддаваться на провокации.

«В связи с последними событиями в Кой-Таше, прошу вас, умоляю - 8 августа не поддаваться ни на какие провокации и не становиться участником митингов. Третья революция нам не нужна. Ни один из 4 (Отунбаева не в счет) президентов не сделал ничего для народа, не позаботился, даже не подумал. Ну и пусть они грызутся между собой, забудьте о них», - подписывают свои публикации пользователи соцсетей.

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Накануне спецназ Киргизии предпринял попытку силового захвата экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Сторонники бывшего главы государства отбили атаку. В результате беспорядков пострадали 52 человека. 20 из них были госпитализированы. Один из сотрудников спецназа погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совбеза заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление силовикам при попытке задержания.