Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Пусть грызутся между собой»: жители Киргизии начали флешмоб против революции

Татьяна Полуказакова
10:30 08.08.2019
Пользователи Сети размещают посты с призывом не принимать участия в провокациях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жители Киргизии после беспорядков в Кой-Таше запустили флешмоб в социальных сетях. Они размещают посты с тэгом #МыПротивТретьейРеволюции с призывом не поддаваться на провокации.

«В связи с последними событиями в Кой-Таше, прошу вас, умоляю - 8 августа не поддаваться ни на какие провокации и не становиться участником митингов. Третья революция нам не нужна. Ни один из 4 (Отунбаева не в счет) президентов не сделал ничего для народа, не позаботился, даже не подумал. Ну и пусть они грызутся между собой, забудьте о них», - подписывают свои публикации пользователи соцсетей.

© Instagram

Накануне спецназ Киргизии предпринял попытку силового захвата экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Сторонники бывшего главы государства отбили атаку. В результате беспорядков пострадали 52 человека. 20 из них были госпитализированы. Один из сотрудников спецназа погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совбеза заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление силовикам при попытке задержания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата08.08.2019, 10:24
Почти без визуальных ориентиров: кадры конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.08.2019, 13:14
Небесный «Охотник»: кадры первого полета российского тяжелого беспилотника
Дата06.08.2019, 14:59
На Аляске нашли утонувшую 80 лет назад подлодку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:50 В стране и мире
Видео
Кадры последствий самых разрушительных за последнее 10-летие дождей в Индии
11:21 В стране и мире
План действия: в ООН рассказали, что могут сделать лентяи для спасения мира
10:45 В стране и мире
Видео
Вертолеты Ми-8 МО РФ тушат тайгу: кадры сброса воды
10:38 В стране и мире
Видео
Атамбаев заявил, что сам применил оружие при попытке его захвата спецназом
10:31 В стране и мире
Видео
В Японии началось извержение одного из крупнейших вулканов
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Как машина для убийства»: СМИ узнали, что свидетель гибели Круга задушил двух сокамерников
Сердечный привет из СССР: на Аляске обнаружили бутылку с посланием
Чернобыльский саркофаг разрушается: ученые бьют тревогу
Видео
Опубликованы кадры изнутри дома Атамбаева с захваченными спецназовцами
Видео
Сильнейший пожар и стрельба: кадры штурма резиденции экс-президента Киргизии
«ВКонтакте» добавила новую функцию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.