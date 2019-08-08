Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева увеличилось до 52
Количество пострадавших при спецоперации силовиков по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 52, из них 20 были госпитализированы. Об этом заявили в Минздраве республики.
Как пишет ТАСС, 11 пострадавших проходят курс лечения в медучреждениях силовых структур. По словам пресс-секретаря ведомства Жылдыз Айгерчиновой, один сотрудник спецназа был доставлен в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением, но, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался.
«Пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме, они обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами», - отмечает республиканское ведомство.
Спецназ Киргизии предпринял попытку силового захвата экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, которая провалилась, так как охранявшие резиденцию сторонники бывшего главы республики отбили атаку. Они обезвредили спецназовцев и захватили шесть силовиков. В селе начались столкновения между бойцами и прибывшими к резиденции гражданами республики для поддержки Атамбаева.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совбеза заявил, что Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление силовикам.