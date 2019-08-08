Опубликовано видео спасения пассажиров упавшего в обрыв автобуса на Кубани

Очевидцы опубликовали видео спасения людей из сорвавшегося в пропасть в Краснодарском крае автобуса. На кадрах видно, что сразу после ДТП на помощь пассажирам транспортного средства бросились все свидетели трагедии.

По предварительным данным, автобус съехал с дороги после столкновения с легковым автомобилем. Инцидент произошел на трассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском.

В автобусе находилось около 40 человек. В экстренных службах сообщают о четырех погибших, в том числе двоих детях, одна эта информация будет уточняться. В пресс-службе МВД заявили, что в больницу Новороссийска после аварии были доставлены 27 человек, из них 11 детей.

В Краснодарском крае в связи с ДТП создан оперативный штаб. Его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, который сейчас находится на месте трагедии.