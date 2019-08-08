43 человека пострадали во время спецоперации по задержанию Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш, которое находится в 20 километрах от Бишкека, спецслужбы проводили операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Во время выполнения задачи пострадали, по меньшей мере, 43 человека.

«Все врачи работают в усиленном режиме, организации здравоохранения полностью обеспечены лекарственными средствами, компонентами крови и изделиями медназначения», - цитирует РИА Новости представителя министерства здравоохранения Киргизии.

Кроме того, отмечается, что один спецназовец, раненный в грудную клетку, скончался во время операции.

Напомним, что бывшего главу государства подозревают в причастности к коррупции. Ряд обвинений в прокуратуру направил парламент Киргизии 20 июня. Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.