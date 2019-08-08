Избитой ингушской девочке ампутировали руку до локтя

Врачи ампутировали кисть и предплечье семилетней девочке, над которой издевалась тетя в Ингушетии. Операцию по удалению мертвых тканей провели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.

«Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НИИ.

Ранее врачи говорили, что у ребенка был диагностирован сухой некроз тканей правой кисти, а также полностью нарушено кровоснабжение правого предплечья и кисти, поэтому часть руки с большой вероятностью придется ампутировать.

Девочку с многочисленными травмами, в том числе укусами, ожогами, переломами ребер, рук и позвонков, а также гангреной рук доставили в детскую больницу Назрани 4 июля. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По данным следствия, она пострадала от действий собственной тети. В ее семье девочка воспитывалась после развода родителей. Подозреваемая арестована на два месяца. Женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.