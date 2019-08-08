Названа причина падения автобуса в обрыв под Новороссийском

В ГИБДД заявили, что причиной падения автобуса под Новороссийском в кювет стало лобовое столкновение с автомобилем.

В результате трагедии, по предварительным данным, четыре человека погибли. Еще тридцать - пострадали. Всего в салоне транспортного средства находились

В связи с ЧП в регионе создан оперативный штаб. Глубина обрыва, куда упал автобус, составила около тридцати метров, добавили в ГИБДД.

В региональном управлении СК сообщили, что на место ДТП выехали следователи.