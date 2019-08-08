Названа причина падения автобуса в обрыв под Новороссийском
В региональном управлении СК сообщили, что на место ДТП выехали следователи.
© Видео: chp.nvrsk, Instagram © Фото: chp.nvrsk, Instagram
В ГИБДД заявили, что причиной падения автобуса под Новороссийском в кювет стало лобовое столкновение с автомобилем.
В результате трагедии, по предварительным данным, четыре человека погибли. Еще тридцать - пострадали. Всего в салоне транспортного средства находились
В связи с ЧП в регионе создан оперативный штаб. Глубина обрыва, куда упал автобус, составила около тридцати метров, добавили в ГИБДД.
В региональном управлении СК сообщили, что на место ДТП выехали следователи.