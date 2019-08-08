СМИ: четыре человека погибли при падении автобуса с обрыва на Кубани

В районе поселка Верхнебаканский Новороссийского района произошло ДТП – рейсовый автобус, в котором находились 42 человека, упал с обрыва. По последним данным, погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще 30 человек находятся в больницах, сообщает РИА Новости.

По данным представителя ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и упал в кювет.

В поселке Верхнебаканский власти организовали пункт временного размещения.