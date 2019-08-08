Оперативный штаб создан на Кубани из-за ДТП с автобусом под Новороссийском

Более 30 бригад скорой помощи прибыли на место ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвался рейсовый автобус, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В связи с ЧП в регионе создан оперативный штаб.

По предварительным данным, пассажирский автобус столкнулся с двумя автомобилями на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. После этого он упал в пропасть.

В автобусе находилось около 40 человек, среди них много раненных. Более 30 людям оказывают помощь. Из автобуса извлекли тела двух взрослых и двух детей. Спасательная операция продолжается.