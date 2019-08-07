На Украине захотели изменить глобальный миропорядок

Заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины» Георгий Тука заявил о «необходимости создания нового мирового порядка».

По словам политика, которые прозвучали в эфире телеканала NewsOne, это необходимо для того, чтобы выйти из глобального кризиса. Он, считает Тука, заключается в пренебрежении договоренностями со стороны разных государств и разрушении мировой системы безопасности.

«И вот в этой всей "каше" нужно выстраивать новый международный порядок», - отметил чиновник украинского кабмина.

По словам Туки, правила, по которым мир существовал после окончания Второй мировой войны, уже устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена.

Георгий Тука - украинский государственный и общественный деятель, руководитель и основатель волонтерской группы «Народный тыл». В 2014 году группа «Народный тыл» запустила сайт «Миротворец», где в публичном доступе публикуются личные данные неугодных граждан.