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На Украине захотели изменить глобальный миропорядок

Валентина Пескова
09:17 07.08.2019
По мнению замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий», созданные после Второй мировой войны механизмы устарели.
На Украине захотели изменить глобальный миропорядок
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины» Георгий Тука заявил о «необходимости создания нового мирового порядка».

По словам политика, которые прозвучали в эфире телеканала NewsOne, это необходимо для того, чтобы выйти из глобального кризиса. Он, считает Тука, заключается в пренебрежении договоренностями со стороны разных государств и разрушении мировой системы безопасности.

«И вот в этой всей "каше" нужно выстраивать новый международный порядок», - отметил чиновник украинского кабмина.

По словам Туки, правила, по которым мир существовал после окончания Второй мировой войны, уже устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена.

Георгий Тука - украинский государственный и общественный деятель, руководитель и основатель волонтерской группы «Народный тыл». В 2014 году группа «Народный тыл» запустила сайт «Миротворец», где в публичном доступе публикуются личные данные неугодных граждан.

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