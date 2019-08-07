В Ингушетии уничтожен бандит, планировавший теракт

В ходе спецоперации, проведенной в республике Ингушетия, сотрудники Национального антитеррористического комитета нейтрализовали бандита, планировавшего совершить теракт. Отмечается, что на месте боестолкновения обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

«Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в станице Вознесенское Малгобекского района, вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима сегодня с 4.30 на территории указанного населенного пункта», - говорится в сообщении НАК.

Отмечается, что засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки был нейтрализован.

Личность преступника установлена. По данным Оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей республики Ингушетия для создания террористической ячейки, а также вынашивал намерения совершить теракт и впоследствии выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности МТО.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.