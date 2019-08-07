Росстат назвал основные причины незанятости россиян

Специалисты Росстата выяснили основные причины незанятости российских граждан. Об этом пишет RT.

По данным статистики, около 16,1% безработных оставили прошлое место работы в связи с сокращением штата либо ликвидацией предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6% опрошенных.

Также 6% респондентов рассказали, что перестали работать после окончания срока действия срочного договора, либо договора ГПХ. Отмечается, что 0,3% остались без работы из-за увольнения из ВС России.

Около четверти россиян рассказали о других проблемах с трудоустройством – 26,8% опрошенных. Еще 24% жителей России заявили, что никогда не работали.